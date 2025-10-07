Bomberos realizan la búsqueda de joven arrastrado por río Namasigüe en Choluteca

Tegucigalpa– Este martes continúa la búsqueda de Elvin Escalante, joven que fue arrastrado por la corriente del río Namasigüe en Choluteca.

Las fuertes lluvias han provocado el incremento de los caudales de los ríos en esa zona sur del país.

En ese sentido, los miembros del Cuerpo de Bomberos han emprendido esta mañana la búsqueda del cuerpo de un joven que fue arrastrado por la crecida del río.

El suceso se registró la tarde del lunes por lo que ante las intensas lluvias se tuvo que suspender la búsqueda en horas de la noche y se continúan este día.

Las lluvias han provocado inundaciones también en la Costa de los Amates, en Alianza Valle que deja a varias comunidades incomunicadas y con ello cientos de personas afectadas.

Las autoridades mantienen una alerta amarilla ante las fuertes lluvias que se registran en el país. IR