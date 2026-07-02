Bomberos proyectan nuevas estaciones y abren hasta 40 plazas para fortalecer operaciones

Tegucigalpa – El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Ártica, anunció que la institución impulsará en los próximos meses un plan de expansión con la construcción de nuevas estaciones en municipios donde actualmente no existe cobertura, así como el fortalecimiento de infraestructura y personal operativo.

Ártica informó que los proyectos contemplan la apertura de estaciones en Dulce Nombre de Culmí, San Esteban y Catacamas, en el departamento de Olancho; además de una nueva estación en El Paraíso. En la zona norte se construirá una estación propia en Potrerillos, donde actualmente los bomberos operan sin instalaciones propias, y una subestación en Agua Blanca, El Progreso.

Asimismo, indicó que varias instalaciones serán repotenciadas debido a su deterioro, entre ellas la estación de San Lorenzo, así como otras que ya no reúnen las condiciones necesarias para prestar un servicio eficiente.

En cuanto a las denuncias sobre despidos, el jefe bomberil aclaró que no se ha separado a personal operativo, sino únicamente a unas 15 personas del área administrativa cuyos contratos habían vencido. Explicó que existía un exceso de personal administrativo y que la prioridad es fortalecer la capacidad de respuesta en las estaciones.

Precisó que la mayor necesidad de personal se registra en la regional de San Pedro Sula, donde algunas estaciones funcionan únicamente con dos o tres bomberos, situación que limita la atención de emergencias.

Ante esta realidad, anunció la apertura de entre 35 y 40 plazas para bomberos operativos en San Pedro Sula. Los aspirantes deberán tener entre 18 y 30 años, contar con título de educación media, licencia de conducir, documentación en regla y, sobre todo, vocación de servicio.

Ártica enfatizó que el trabajo de bombero exige una preparación especializada, por lo que los seleccionados deberán aprobar un curso básico y posteriormente recibirán capacitaciones específicas antes de incorporarse a las labores operativas. LB