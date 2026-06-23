Bomberos llaman a extremar precauciones ante aumento de muertes por descargas eléctricas

Tegucigalpa – El portavoz del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Isaac Zapata, expresó su preocupación por el incremento de incidentes relacionados con descargas eléctricas y cortocircuitos que han cobrado varias vidas en los últimos días en diferentes regiones del país.

Entre los casos recientes mencionó el fallecimiento de un ciudadano de 50 años en Catacamas y la tragedia ocurrida en Tegucigalpa, donde una madre y su hijo perdieron la vida.

Zapata explicó que durante la temporada lluviosa aumenta el riesgo de ser alcanzado por rayos, por lo que recomendó evitar permanecer en espacios abiertos o cerca de árboles durante tormentas eléctricas.

Asimismo, también alertó sobre los peligros de manipular ramas que tienen contacto con cables eléctricos, peligro que muchas personas no toman en cuenta.

El portavoz recordó que el caso de la madre y su hijo en la capital ocurrió cuando intentaban mover una rama cercana al tendido eléctrico, reportar estas situaciones al Sistema Nacional de Emergencias 911.

“Tenemos que aprender a tener la cultura de la prevención. El cableado eléctrico tiene una vida útil de unos 20 años y es importante que sea revisado por personal capacitado”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a la población a mantener la prudencia durante las lluvias, evitar que los niños permanezcan en la calle durante tormentas eléctricas y comunicarse al 911 ante cualquier situación de riesgo. AD