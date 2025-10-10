Bomberos laboran en el rescate de un obrero soterrado tras ceder muro en colonia capitalina

Tegucigalpa– Cuerpos de socorro intentan rescatar a un hombre que estuvo a punto de morir al quedar soterrado tras el derrumbe de un muro en la colonia Nueva Suyapa, en la capital.

El ciudadano fue identificado como Darlin Canales, de ocupación albañil.

Canales se encontraba realizando labores de construcción cuando ocurrió la tragedia.

Los socorristas le colocaron oxígeno al obrero mientras intentan sacarlo de la zona de peligro.

Ante la saturación del suelo, el llamado es a la población que tome las medidas de prevención para salvaguardar su vida. IR