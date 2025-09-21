Bomberos de Honduras piden no cruzar ríos, quebradas o vados pese a pausa en lluvias

Tegucigalpa – El Cuerpo de Bomberos de Honduras pidió hoy a la población hondureña no cruzar ríos, quebradas o vados pese a la pausa en las lluvias.

Así lo expresó el teniente Carlos Bonilla, portavoz del organismo de socorro, quien detalló que vigilan las crecidas de varios ríos en el país.

Recordó que el señor Guillermo Pérez, intentó cruzar una quebrada en una mototaxi en el departamento de Copán.

El cuerpo del señor Guillermo Pérez fue arrastrado por la corriente hasta una aldea del país vecino Guatemala, dijo.

En ese contexto, pidió a la población no confiarse y no cruzar ríos o quebradas.

Actualmente existe una pausa en las lluvias, pero el caudal de los ríos y quebradas tardará al menos cinco días en bajar a su nivel normal.

En ese orden, insistió que de momento no se debe cruzar ninguna corriente de agua. (RO)