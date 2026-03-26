Bomberos controlan incendio en bodegas de una tienda en centro comercial en la capital

Tegucigalpa– Un incendio estructural se registró en las bodegas de una tienda ubicada en un centro comercial de Comayagüela.

Afortunadamente, el Cuerpo de Bomberos logró controlar las llamas a tiempo, evitando daños mayores.

Según informaron los miembros del Cuerpo de Bomberos en la bodega de una reconocida tienda de ropa de segunda emanaba humo por lo que se trató de evitar que las llamas se extendieran a otros negocios.

En este momento los socorristas realizan labores de enfriamiento.

Hasta el momento se desconoce qué originó el siniestro. IR