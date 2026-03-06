Bomberos controlan incendio en área de comidas del mercado Los Dolores

Tegucigalpa – Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron controlar este viernes un incendio registrado en el área de comidas del mercado Los Dolores, en la capital hondureña.

De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro habría sido provocado por la explosión de un chimbo de gas, lo que generó fuertes llamas que afectaron al menos dos locales.

El incendio provocó momentos de alarma entre comerciantes y clientes, debido a que el mercado es uno de los centros de comercio más concurridos de Tegucigalpa.

Ante la emergencia, varios vendedores fueron desalojados de sus puestos mientras los bomberos realizaban labores para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otros negocios cercanos.

Tras varios minutos de trabajo, los socorristas lograron sofocar completamente las llamas, evitando daños mayores dentro del mercado.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras que las autoridades continúan evaluando los daños y las causas exactas del incidente. IR