Bomberos continúan con la búsqueda de hombre arrastrado por río en Cofradía y reportan una decena de derrumbes en la capital

Tegucigalpa– Los miembros del Cuerpo de Bomberos continúan con la búsqueda del cuerpo de un hombre que fue arrastrado por el río en Cofradía y reportan la atención de una decena de derrumbes y un socavón en diferentes sectores de la capital.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos hicieron un llamado a la población a mantener las medidas de prevención ante la saturación del suelo.

El teniente del Cuerpo de Bomberos, Carlos Bonilla detalló que la persona desaparecida es Melvin García de 25 años.

Indicó que se realizan trabajos de rescate acuático en las aguas del río Choluteca.

Asimismo, se mantienen en El Reparto y El Manchen por un socavón en la zona.

Igualmente, se reportan derrumbes en diferentes sectores por la saturación de suelo que dejan las fuertes lluvias.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos han realizado al menos 15 recuperación de cuerpos en esta temporada de invierno.

Bonilla reiteró el llamado a mantener las medidas de prevención y si vive en zona vulnerable lo importante es evacuar y trasladarse a una zona segura. IR