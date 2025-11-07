Bomberos atienden a diario unos tres incendios vehiculares

Tegucigalpa – Los bomberos hondureños reportaron este viernes que a diario atienden un promedio de tres incendios vehiculares.

El portavoz del Cuartel de Bomberos, Carlos Bonilla indicó que las adiciones a los automotores o dejar los tanques del combustible muy llenos destacan entre los factores que inciden en estos incidentes.

“Esta incidencia se está incrementado cada día, casi estamos atendiendo de uno a tres incendios vehiculares diarios y comparativo al año pasado estamos un 10 % menos”, dijo.

Bonilla dijo que en 2024, cuando las temperaturas en Honduras llegaron a niveles récord, a estas fechas los reportes atendidos llegaron a 521 a la misma fecha, pero que este año se registran 468.

Para contrarrestar la incidencia de incendios vehiculares, Bonilla dijo que trabajan con los autolotes, para que a la hora de las ventas de los carros, estos incluyen el equipo preventivo.

El portavoz bomberil llamó a los conductores que si van a instalarse luces de mayor potencia, flash u otro accesorio complementario, que buscan que esta sea con la supervisión y con los protocolos del caso para evitar recalentamiento de cables.

En tanto a quienes acostumbran tambalear sus carros para que el tanque de combustible tenga más espacio, que cesen de esa práctica y que cuando se dispare la bomba de abastecimiento, lo deje así. VC