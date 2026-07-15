Bomberos aseguran estar preparados para el incremento de la temporada lluviosa

Tegucigalpa – El comandante del Cuerpo de Bomberos, Marco Ártica, informó que la institución ya activó su plan estratégico para atender las emergencias derivadas del incremento de la temporada lluviosa, con personal desplegado en todo el país.

El jefe bomberil indicó que ya fueron identificados los sectores más vulnerables, lo que permite mantener equipos en estado de apresto para responder de manera inmediata ante cualquier incidente.

«Ya tenemos identificados aquellos lugares donde tenemos problemas, las partes bajas donde hay inundaciones y las partes altas donde se presentan deslizamientos y derrumbes. Ya tenemos el personal en apresto», expresó.

Ártica detalló que los bomberos cuentan con 1,550 efectivos distribuidos en 45 estaciones ubicadas en los 18 departamentos del país.

Además, la institución identifica más de 80 zonas de alto riesgo a nivel nacional, cifra superior a la registrada en años anteriores, incluidas carreteras donde suelen ocurrir derrumbes.

«Antes hablábamos de unas 30 o 35 zonas, pero ahora tenemos focalizadas más de 80 zonas de alto riesgo, no solo en la capital, sino también a nivel nacional», indicó.

El comandante agregó que la institución mantiene coordinación permanente con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para dar seguimiento a las condiciones climáticas, especialmente en Gracias a Dios y algunos municipios de Olancho, que permanecen en alerta .

Finalmente, llamó a realizar evacuaciones preventivas cuando sea necesario y evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, recordando que la prevención es fundamental para proteger la vida. AD