Bomberos apuntan falla eléctrica como principal hipótesis de trágico incendio en San Pedro Sula

San Pedro Sula – El Cuerpo de Bomberos reveló que la principal hipótesis sobre el incendio que cobró la vida de seis integrantes de una familia en los bordos de San Pedro Sula, apunta a una falla en el sistema eléctrico.

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El jefe de operaciones de los bomberos en la ciudad, Gabriel Chacón, explicó que el Departamento de Investigación de Incendios considera el recalentamiento de un ventilador figura entre las líneas de investigación más sólidas.

“Hay varias hipótesis; entre una de ellas, el recalentamiento por un ventilador, que es una de las hipótesis más fuertes que podrían haber ocasionado el incendio”, señaló.

El teniente detalló que todas analizan posibilidades como cables deteriorados, conexiones no certificadas, sobrecarga de aparatos y recalentamiento del tendido interno de las viviendas.

Chacón agregó que una de las circunstancias que pudo favorecer el siniestro es el uso de conexiones eléctricas clandestinas en el sector.

“Estas viviendas hacen bajadas clandestinas; una vivienda le da electricidad a otra y así en cadena. Esa sería una de las razones por las que posiblemente se originó el incendio”, explicó.

La tragedia ocurrió durante la madrugada del miércoles en una vivienda de madera ubicada en el bordo de la colonia Esquipulas II, donde fallecieron seis personas, cinco de ellos menores de edad.

Las autoridades indicaron que el informe técnico definitivo será emitido una vez concluyan las inspecciones y análisis realizados por los especialistas. AD