Bomberos alertan sobre posible cuarta persona soterrada tras derrumbe e incendio en el Anillo

Tegucigalpa – El Cuerpo de Bomberos advirtió que podría existir una cuarta víctima soterrada tras el derrumbe e incendio de grandes proporciones ocurridos en el Anillo Periférico, a la altura del desvío hacia la colonia El Loarque.

-Las autoridades confirmaron la muerte de Claudia Suyapa Garay, de 46 años, quien laboraba como aseadora en las bodegas afectadas.

-Además, se mantiene la búsqueda de Karen Dinora Girón, de 41 años, y Félix Núñez Flores.

El mayor Sergio Madrid explicó que, según testimonios recabados en la zona, había vehículos estacionados cerca del talud que colapsó y uno de ellos aún permanece bajo los escombros, donde podría haber una persona.

De acuerdo con los trabajadores de la bodega, varios empleados solían utilizar sus vehículos para descansar durante la mañana.

“Ya extrajimos un vehículo y no había nadie, pero se supone que todavía hay otro vehículo involucrado. No descartamos que haya una cuarta víctima”, manifestó el oficial.

Madrid detalló que los equipos de rescate suspendieron temporalmente las labores manuales debido al alto riesgo de nuevos deslizamientos y actualmente trabajan con maquinaria pesada para estabilizar el terreno.

El oficial señaló que las evaluaciones técnicas realizadas por Bomberos detectaron una abertura superior a los 10 centímetros en el talud afectado, situación que incrementa el riesgo de un nuevo colapso.

“Cada vez va cediendo más a medida que cae la lluvia y se mueve la tierra. Lo que queremos evitar es poner en peligro a los rescatistas”, advirtió.

Las autoridades esperan que durante la madrugada, una vez concluyan los trabajos de estabilización, puedan ingresar nuevamente los equipos especializados de búsqueda y rescate para localizar a las personas desaparecidas. AD