Bolsonaro tiene «buena evolución clínica» pero aún sin previsión de alta

Río de Janeiro.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro registró una «buena evolución clínica» en las últimas 24 horas, pero sigue sin previsión de alta de la unidad de cuidados intensivos (UCI) en la que se encuentra internado, según el último boletín médico divulgado este miércoles.

El líder ultraderechista, hospitalizado desde el viernes pasado por una neumonía bacteriana bilateral, registró una mejoría parcial en los hallazgos tomográficos y una mejora importante en los marcadores inflamatorios.

El equipo médico informó que Bolsonaro continuará el tratamiento con antibióticos y recibirá apoyo clínico intensivo, así como fisioterapia respiratoria y motora.

«Por el momento, no hay fecha de alta de la UCI», indica el parte médico.

El exjefe de Estado (2019-2022) fue hospitalizado tras sufrir fiebre alta, escalofríos, vómitos reiterados y dificultades para respirar en la celda donde está recluido desde enero, en la que cumple una condena de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado.

La neumonía fue causada por una bacteria que se instaló en los pulmones como consecuencia de una broncoaspiración, por el paso accidental de líquidos del sistema digestivo hacia las vías respiratorias.

Desde el atentado con cuchillo que sufrió en 2018 durante la campaña presidencial, el exmandatario ha enfrentado recurrentes complicaciones de salud, que lo han llevado a múltiples hospitalizaciones, cirugías y procedimientos médicos.

Los familiares y abogados de Bolsonaro continúan insistiendo ante la Corte Suprema que le sea concedida la prisión domiciliar al expresidente por razones humanitarias. EFE