Bolsonaro sufre de dos hernias inguinales y deberá someterse a cirugía, según su defensa

São Paulo – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro padece de dos hernias inguinales y deberá someterse a una intervención quirúrgica, según afirmó este domingo uno de los abogados que integra su defensa, João Henrique de Freitas.

De acuerdo al letrado, el diagnóstico surge de la ecografía que los médicos realizaron con un equipo portátil de ultrasonido en la sede de la Policía Federal donde el exmandatario cumple condena.

Con todo, resaltó que el equipo médico «recomendó» que Bolsonaro se someta a una cirugía, el «único» tratamiento «definitivo» para resolver el cuadro médico.

Ese mensaje de la defensa fue republicado por uno de los hijos del exmandatario, el concejal Carlos Bolsonaro, quien afirmó que estudios médicos preexistentes «ya habían comprobado la necesidad» de que el líder de la ultraderecha brasileña se someta a una cirugía por este diagnóstico.

Pero que el magistrado de la Corte Suprema y relator del proceso del expresidente, Alexandre de Moraes, no accedió al pedido de la defensa y expidió «absurdamente» que se presenten nuevos estudios.

«Algo a lo que ni los líderes del narcotráfico tienen que enfrentarse cuando precisan de una cirugía», denunció en X el segundo hijo del expresidente.

La defensa del exmandatario había solicitado permiso para que Bolsonaro ingrese al hospital para someterse a una operación por las hernias.

Sin embargo, De Moraes argumentó que, desde que Bolsonaro ingresó en la sede de la Policía Federal en la que cumple condena, ha tenido constante atención médica y no se ha registrado desde entonces ninguna situación de emergencia.

Y agregó que los exámenes médicos presentados por la defensa para justificar el traslado al hospital no son recientes y que el último de ellos fue realizado hace tres meses, sin que se hubiera recomendado la necesidad inmediata de una operación.

Sobre esa base, determinó que la Policía Federal realice una nueva pericia médica, a fin de que pueda responder al pedido de la defensa.

Además de las hernias, Bolsonaro, de 70 años, sufre con esporádicas crisis de hipo, un incipiente cáncer de piel y también con las secuelas de cirugías anteriores en la región abdominal, debido a una puñalada que sufrió en 2018, cuando estaba en plena campaña para las elecciones que le llevaron al poder ese mismo año.

El expresidente, condenado a 27 años de prisión, se encuentra en la sede de la Policía desde finales de noviembre, cuando fue detenido tras intentar librarse, con ayuda de un soldador, de la tobillera electrónica que le había sido impuesta previamente por la Corte Suprema.

Desde ese momento, la defensa y la propia familia del líder político han insistido judicial y públicamente que se le conceda la prisión domiciliaria humanitaria por sus reiterados problemas de salud. JS