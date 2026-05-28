Bolivia registra 35 feminicidios en lo que va de año, cuatro ocurridos en la última semana

La Paz- Al menos 35 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Bolivia en lo que va de año y cuatro de esos sucesos ocurrieron en los últimos siete días, según información de la Fiscalía General del Estado.

El suceso más reciente fue registrado el miércoles en la región sureña de Tarija, donde una mujer de 37 años falleció tras ser golpeada con brutalidad por su concubino, de 52 años, y luego de haber permanecido en terapia intensiva durante tres días, informó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, sostuvo que se dispuso «el inicio de la investigación y el despliegue del equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida» para «esclarecer este lamentable hecho y determinar las responsabilidades conforme a ley».

El concubino está detenido preventivamente en una cárcel de Tarija, investigado inicialmente por el delito de «feminicidio en grado de tentativa», pero tras la muerte de la víctima, la Fiscalía «recalificó» el tipo penal a feminicidio.

Hace una semana en La Paz, una mujer de 38 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 34 años, quien trató de quitarse la vida después de cometer el crimen, según información de la Fiscalía

Otro caso fue reportado el 23 de mayo en la región oriental de Santa Cruz, donde una joven de 21 años falleció por las heridas provocadas con un arma blanca por su pareja, un hombre de 26 años. El hombre inicialmente presentó el hecho ante las autoridades como un supuesto asalto, aunque, según el Ministerio Público, luego confesó que él ocasionó las lesiones a la víctima tras una discusión.

El martes, la Fiscalía de la región central de Cochabamba reportó la muerte violenta de una mujer de 56 años, asesinada por su yerno de 28 años, en el municipio rural de Tarata.La víctima fue atacada cuando trataba de defender a su hija del maltrato físico ejercido por el hombre, quien se encuentra prófugo y es buscado por la Policía.

Del 1 de enero al 30 de abril, el Ministerio Público registró 14.380 casos de delitos enmarcados en la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, vigente en el país desde 2013.

De ese total, 10.725 casos fueron denuncias por violencia familiar o doméstica.

La ley 348 castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos.

En 2024, un grupo de legisladores del entonces gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) propuso reformar la norma por considerarla «antihombres», propuesta que rechazada sobre todo por activistas que han alertado de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores contra la ley 348. EFE (AD)