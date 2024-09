Bolivia cumple su último entrenamiento arropada entre su hinchada antes de viajar a EE.UU.

Santa Cruz (Bolivia).– La selección de Bolivia cumplió este domingo su último entrenamiento en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, en Santa Cruz, arropada y con el calor de su hinchada antes de su viaje a Estados Unidos para participar en la Copa América.

Una multitud de hinchas de la Verde contempló el entrenamiento de los futbolistas dirigidos por el seleccionador brasileño Antonio Carlos Zago, quienes se tomaron la «foto oficial» con la nueva indumentaria y después saltaron al campo para hacer el trabajo físico y futbolístico.

«Creo que estos momentos son los que realmente valoramos y tratamos de no defraudarlos, que no tengan dudas de que vamos a dejar todo por nuestro país», dijo el portero del The Strongest Guillermo Viscarra.

‘Billy’, como se conoce al portero, señaló que en las jornadas de entrenamiento todos los integrantes de la Verde buscaron «sacar el máximo provecho» y que también analizaron a las selecciones que participarán en la competencia continental.

Luis Haquín, defensa del Ponte Preta brasileño, dijo que sintió «emociones encontradas» ya que contó con el respaldo de sus familiares y en especial de su abuela a quien saludó afectuosamente.

«Vamos Bolivia, carajo» decía el cartel de un aficionado, mientras que otros treparon la barrera que separa la tribuna de la cancha para saludar a sus ídolos, pedir un autógrafo o tomarse una fotografía.

Los más requeridos fueron los mediocampistas Ramiro Vaca y Gabriel Villamil y los arqueros Viscarra y Carlos Lampe.

Algunos hinchas manifestaron su esperanza en que Bolivia «de satisfacciones al país» ya que «nunca va a morir la esperanza» de un repunte en el rendimiento del fútbol boliviano.

También estuvieron los que señalaron que hay algo de «incertidumbre» en lo que pueda hacer Bolivia, pero que pese a esto es importante dar todo el apoyo posible a los jugadores.

Bolivia partirá en las siguientes horas a Estados Unidos para encarar la etapa final de su preparación y disputar dos partidos amistosos antes de su estreno.

El miércoles, la Verde medirá fuerzas con Ecuador en el estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia, mientras que tres días después se enfrentará con Colombia en el Pratt & Whitney, en Rentschler Field.

Bolivia está en el grupo C emparejada con la anfitriona Estados Unidos, Uruguay y Panamá y saltará a escena contra la selección norteamericana el próximo 23 de junio.

Los dirigidos por Zago buscarán revertir la historia de las últimas versiones de la Copa América en la que no sumaron puntos y quedaron eliminados en la fase de grupos. EFE/ir