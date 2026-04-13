Boleta de revisión vehicular ahora será digital, anuncia el Instituto de la Propiedad

Tegucigalpa – Para agilizar los trámites de los propietarios de vehículos en todo el país el Instituto de la Propiedad (IP), anunció que, como un paso decisivo hacia la transformación digital y la simplificación administrativa, ya se hizo el lanzamiento y validez de la boleta de revisión en formato digital.

De acuerdo con la información institucional esta iniciativa forma parte de la estrategia de modernización impulsada por el Gobierno con el objetivo de reducir los tiempos de espera y eliminar barreras burocráticas mediante el uso de tecnologías de vanguardia.

¿Cómo obtenerla?

Los ciudadanos que se encuentren al día con el pago de la Tasa Única Anual Vehicular pueden generar su documento de forma inmediata y segura. El proceso se realiza a través de los siguientes canales oficiales: Portal web: www.ip.gob.hn

Enlace directo: https://app.ip.gob.hn/#/menu_boleta

Una de las mayores interrogantes de la población es la aceptación de este formato ante las autoridades de seguridad. Al respecto, el IP aclaró que la boleta digital tiene total validez a nivel nacional.

«El documento ha sido socializado con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Las autoridades cuentan con una aplicación especializada para validar la vigencia y autenticidad del archivo digital en tiempo real», informó la institución.

Con esta medida, habrá más eficiencia, ya que se eliminan las filas y desplazamientos innecesarios a oficinas físicas. Asimismo, la generación de documentos en plataformas oficiales es con respaldo institucional.

El IP, también anuncia que seguirán buscando tecnológicas que prioricen la atención al usuario y la modernización del Estado. LB