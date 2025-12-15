Boicot impide inicio de escrutinio especial

Tegucigalpa – El boicot al escrutinio especial para evacuar las actas con inconsistencias derivadas de las elecciones generales, sigue activo y el mismo conjuga a fuerzas del Partido Libre y una facción de presuntos liberales.

– Los representantes liberales se negaron a conformar las mesas de escrutinio especial. Rechazan revisar únicamente 1 mil 081 actas y piden voto por voto.

– Jorge Aldana y miembros de Libre siguen apostados en las afueras del CLE en demanda que se respeten los resultados que -según ellos- le dan la victoria al edil.

Las consejeras del CNE, además de hacer frente a las amenazas de judicializarlas y hasta meterlas presas, también tienen que lidiar con un plantón de Libre, dirigido por el actual alcalde y aspirante a reelegirse Jorge Aldana además de que se han sumado personas acreditas por el Partido Liberal para formar parte de las juntas receptoras durante el programado escrutinio especial.

Estos grupos son avalados por la dirigencia de Libre que ha determinado en una asamblea que realizaron el sábado en Siguatepeque, no reconocer las elecciones y ordenar al consejero electoral Marlon Ochoa, no firmar la declaratoria de las elecciones generales para poder quedarse ilegalmente en el poder.

Libre y PL se niegan al escrutinio

La consejera del CNE, Cossette López denunció que “miembros del Partido Libre y el Partido Liberal acreditados para integrar Juntas Especiales de Verificación y Recuento se niegan a integrar los escrutinios, desconociendo su rol como organismos electorales”.

Miembros del PLR y del Partido Liberal acreditados para integrar Juntas Especiales de Verificación y Recuento se niegan a integrar los escrutinios, desconociendo su rol como organismos electorales.



— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) December 15, 2025

Mencionó que estos representantes ejercen actos ilícitos en los recintos del CNE y han herido a varias personas.

“La responsabilidad es directa de los partidos políticos que han utilizado la acreditación de las JEVR como mecanismo para invadir espacios del CNE y ejecutar actos sediciosos, a través de sus representantes, que se niegan a hacer su trabajo”, reprochó López.

Arguyó que los escrutinios especiales no inician porque están ejerciendo presiones ilícitas sobre el CNE, exigiendo ejecutar recuentos al margen de la ley.

López puntualizó que “estos actos son constitutivos de delito electoral y atentan directamente contra el cronograma electoral y la posibilidad de una declaratoria oportuna emitida por el órgano competente. El CNE está listo para ejecutar los procesamientos que con base en ley se pueden realizar ya. La responsabilidad está del lado de los partidos políticos mencionados”.

Plan montado de Libre

Todo esto forma parte de un plan que Libre ha montado, dijo el presidente de los abogados hondureños, Gustavo Solórzano, quien aseguró que no lograrán ese propósito debido a la ilegitimidad de sus representantes.

Externó que Libre recibió en las urnas un golpe en las urnas del que no pueden reponerse.

Las contradicciones en Libre son claras, ya que de un lado tanto el consejero Marlon Ochoa como el coordinador del partido Manuel Zelaya dan por ganador al candidato liberal Salvador Nasralla. Todo esto en contrasentido cuando dicen desconocer las elecciones.

— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) December 14, 2025

Asimismo, en la asamblea partidaria externaron la voluntad de defender las escasas alcaldías y diputaciones que obtuvieron en las urnas en las que la candidata presidencial obtuvo, hasta el 99. 8 % del conteo, menos del 20 % a su favor.

Pero el ruido que genera Libre es complementado por una facción liberal que desde sus posiciones para representarles en juntas receptoras del escrutinio especial, ahora protestan y se unen a las exigencias del voto por voto de más de 19 mil actas, en sintonía con Marlon Ochoa y Libre.

En tanto, las consejeras siguen manifestando su compromiso de hacer la declaratoria en el marco de lo mandado en la Constitución y demás leyes hondureñas.

— Marlon (@MarlonOchoaHN) December 14, 2025

En el escenario también cuentan las misiones de observación que se ha instalado en Honduras y que han presenciado la realidad del boicot electoral.

Las misiones, más allá de observar, ejercen una mirada que obliga a la decencia de la clase política, en un país donde gran parte de sus liderazgos se debaten entre la ilegalidad y el quebrantamiento democrático.

Verdades a medias=mentir.



Lo que se decidió en pleno hoy fue iniciar el escrutinio especial de oficio con 1,081 maletas del nivel electivo presidencial. Nadie dijo que serían las únicas que irían a escrutinio especial en ese nivel electivo.



— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 14, 2025

El caos en las afueras del CLE

Al filo de las 11.00 de la noche del domingo, cuando se creía que comenzaría el escrutinio especial, miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) que se manifestaban en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE) hicieron con una piedra a un representante del Partido Nacional.

Pese a estar acreditados para formar parte de las JEVR, varios de ellos que se manifestaban se negaron a integrar el escrutinio bloqueando este proceso que debió comenzar este fin de semana.

Los miembros acreditados para las JEVR son representantes de los partidos, y no empleados del CNE. Ellos fueron nominados para conformar un organismo electoral denominado Junta Especial de Verificación y Recuento (JEVR). PD