Bogotá endurece el racionamiento de agua por la prolongada falta de lluvias

Bogotá – La Alcaldía de Bogotá anunció este viernes un endurecimiento del racionamiento de agua en la capital colombiana, vigente desde abril pasado, debido a que las lluvias y la reducción del consumo han estado por debajo de lo esperado.

«Las lluvias que estaban previstas para Bogotá no llegaron. Los meses de julio, agosto y septiembre, que son de lluvias en Bogotá, han sido atípicamente secos este año», manifestó el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, en una rueda de prensa.

Por eso, «la decisión que hemos tomado es volver al esquema de racionamiento todos los días», dijo el alcalde al señalar que los cortes de agua de 24 horas en cada una de las nueve zonas en que fue dividida la ciudad se harán cada diez días y no cada 18, como hasta hora.

«A partir del 29 de septiembre la ciudad vuelve a tener un racionamiento diario (…) cada diez días se repetirá un ciclo», agregó el alcalde sobre el inicio de la nueva fase de medidas restrictivas.

Día cero

Galán agregó que otra medida adoptada es la definición de un «día cero para Bogotá» si el nivel de la red de embalses que abastecen de agua a esta ciudad de más de ocho millones de habitantes no mejora en las próximas semanas, lo que llevará a endurecer aún más el racionamiento.

«El día cero se va alcanzar cuando el sistema de Chingaza llegue al 36 % (de su capacidad) que está actualmente en el 45,4 %. Si el nivel de Chingaza llega a ese punto tendremos que tomar medidas más restrictivas que las que estamos tomando hoy», manifestó el funcionario.

La meta de la Alcaldía de Bogotá era llegar a octubre con los embalses del sistema Chingaza en el 70 % de su capacidad, pero a la fecha está 24,6 puntos por debajo.

«Hay que tratar de reducir esos riesgos pero no depende solo de nosotros. Hemos visto que se ha hecho un esfuerzo grande de reducción de consumo en Bogotá pero necesitamos que la ciudadanía haga un esfuerzo adicional», dijo el alcalde.

Ausencia de La Niña

En ese sentido, el alcalde Galán señaló que el fenómeno de La Niña, que según los pronósticos de los meteorólogos comenzaría en julio, no ha traído las lluvias esperadas en Bogotá y sus alrededores.

«La Niña no llegó en julio, no llegó en agosto y no ha llegado en septiembre», indicó Galán.

El alcalde subrayó que «este es el año más seco que hemos visto desde el año 95», con la diferencia de que 1994 fue un año altamente lluvioso, lo que permitió acumular agua en los embalses para 1995, mientras que 2023 fue un año seco, igual que este.

«Son dos años de bajas precipitaciones (2023 y 2024)», explicó Galán, y ante esa coyuntura se tomarán otras medidas para reducir el consumo diario de agua.

Esa medidas incluyen la prohibición de usar agua potable para lavar fachadas de edificios y vehículos, para llenar tanques ornamentales y para regar jardines, actividades que «solo se podrán hacer con agua reciclada o con agua lluvia» y se impondrán sanciones a quienes incumplan la norma.

«Este tiempo seco ha traído un incremento significativo de los incendios y esto nos obliga a cerrar los senderos (en las montañas) de la ciudad para evitar emergencias por incendios», agregó el alcalde al explicar otra de las medidas restrictivas. JS