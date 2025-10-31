Boca Juniors abrirá un Hard Rock Cafe en La Bombonera

Buenos Aires – Boca Juniors abrirá un restaurante de la cadena internacional Hard Rock Cafe adentro de su mítico estadio La Bombonera, en Buenos Aires, según anunció este jueves el popular club del fútbol argentino.

El restaurante será construido dentro del estadio, en el lugar donde actualmente funciona una cafetería, tras ser aprobado por el voto de la mayoría de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Xeneize.

Según explicó Boca en un comunicado, el proyecto convertirá a La Bombonera en el primer estadio de fútbol del mundo con un restaurante de la cadena.

Fuentes del club citadas por prensa local detallaron que la apertura del establecimiento está prevista para mediados de 2026 y que Boca recibirá el 7 % de los ingresos de todas sus ventas, que incluirán no solo comida y bebida sino también distintos productos como indumentaria de la marca Hard Rock.

Además, explicaron que el restaurante tendrá una superficie de unos 900 metros cuadrados y requerirá una inversión inicial de dos millones de dólares por parte de la empresa estadounidense y cerca de medio millón de dólares por parte del club.

Más allá del anuncio sobre esta alianza comercial, durante la reunión de la Asamblea de Representantes se aprobó además un balance con un superávit de 35,581 millones de pesos (unos 24 millones de dólares) para el ejercicio comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025. EFE