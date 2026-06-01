Bloqueo de EEUU paraliza la entrega de miles de toneladas de ayuda de la ONU para Cuba

La Habana.– Naciones Unidas tiene cerca de 20.000 toneladas de alimentos en Cuba que no puede distribuir o que está repartiendo con grandes dificultades y lentitud por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla, según confirmó EFE por medio de varias fuentes.

Este desafío logístico coincide con un momento de crecientes necesidades en Cuba porque a la grave crisis energética, económica y social que sufre la isla desde hace años se le ha sumado desde enero la política de máxima presión de Washington.

Varias fuentes conocedoras de la situación, y que solicitaron permanecer en el anonimato, explicaron a EFE que actualmente el Programa Mundial de Alimentos (PMA) tiene unas 11.000 toneladas de alimentos atascadas en puertos cubanos y otras 8.000 distribuidas por el país y con serias dificultades para ser distribuidas.

Otras agencias de Naciones Unidas, entre ellas la centrada en los menores, Unicef, y el PNUD, dedicada al desarrollo económico, tienen en varias decenas de contenedores en esos mismos puertos, que están logrando extraer y distribuir con enorme lentitud. EFE/ir