Blindado el Aeropuerto de Ciudad de México, ante protestas de maestros a horas del Mundial

Ciudad de México- A horas del inicio del Mundial 2026, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron este miércoles un operativo de seguridad en el perímetro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para contener la llegada prevista de manifestantes e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Las inmediaciones de las terminales aéreas amanecieron resguardadas por miembros de seguridad, debido a las movilizaciones programadas en vialidades del oriente de la capital mexicana.

Ante las protestas previstas, aerolíneas y el propio AICM recomendaron a los viajeros tomar precauciones y programar con tiempo su llegada a la terminal.

Para garantizar la seguridad en la zona, el Sistema de Transporte Colectivo (TSC) confirmó también el cierre temporal de las estaciones de Hangares, Terminal Aérea, Oceanía y Pantitlán de la Línea 5, así como Boulevard Puerto Aéreo, Gómez Farías, Zaragoza, Balbuena y Pantitlán de la Línea 1.

Ante esta contingencia, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó sobre el despliegue inmediato de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), para brindar apoyo gratuito en unidades de superficie y mitigar de este modo las afectaciones de movilidad sufridas por miles de usuarios.

Las movilizaciones se realizan a un solo día de que se inicie la Copa Mundial de Fútbol en el país, mientras los docentes reanudaron este miércoles las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Los maestros, que mantienen un plantón en la capital mexicana desde finales de mayo, exigen cambios al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, aumentos salariales y la revisión de diversas políticas educativas.

En los últimos días, los docentes han escalado sus protestas y en la víspera trataron de concentrarse en el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial, pero fueron contenidos por un fuerte cerco policial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lanzaron hoy mensajes de seguridad y calma de cara a las protestas que se prevén durante el partido inaugural en el Estadio Azteca.

La dirigencia de la CNTE advirtió que, si no reciben respuestas concretas a sus demandas, radicalizarán sus acciones mediante un plan que contempla boicotear y hacer visibles sus reclamos laborales al aprovechar el foco internacional del evento deportivo. EFE (AD)