Blatter: «Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte»

Madrid.- El expresidente de la FIFA Joseph Blatter afirmó este miércoles que «nadie tiene derecho a vender» el fútbol y denunció el daño que hace a este deporte la relación entre su sucesor, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«La estrecha relación entre el presidente de la FIFA y el presidente de Estados Unidos ha alcanzado una dimensión financiera que daña profundamente al fútbol. Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte», escribió el suizo en redes sociales.

Blatter, que presidió la FIFA de 1998 a 2016 y tuvo que dejar el cargo tras ser reelegido para un quinto mandato por casos de corrupción dentro del organismo, se sumó a las reacciones en contra de la idea de la FIFA de crear una filial, FIFA Forward Enterprise (FFE), para comercializar sus eventos.

La FIFA explicó ayer en un comunicado que la iniciativa está sujeta a la aprobación de sus 211 asociaciones miembro.

También que, de salir adelante, destinaría unos 20 millones de dólares por asociación en financiación excepcional e inmediata para proyectos especiales del nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP) y 20 millones también por asociación en fondos del programa Forward para el periodo 2027-2030 (actualmente presupuestado en 8 millones de dólares. EFE/ir