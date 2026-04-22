Blanca Izaguirre reelecta presidenta del Subcomité de Acreditaciones de la GANHRI

Tegucigalpa – La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, fue reelecta para su segundo periodo como presidenta del Subcomité de Acreditación (SCA) de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en el cual representa a las Américas.

La Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), a través de su Comité de Coordinación, expresó su más sincera felicitación a la Comisionada Blanca Izaguirre, por su reelección como presidenta del Subcomité de Acreditación (SCA) de la GANHRI, para un segundo mandato.

“El Comité de Coordinación expresa su más sincera felicitación a la Comisionada Blanca Izaguirre por su reelección, subrayando que se trata de un hito relevante para la región, al ser la primera vez que una INDH de las Américas ejerce y renueva la presidencia de este importante Subcomité”, reza un comunicado de la RINDHCA, divulgado en Honduras.

Añade que esta decisión reconoce su liderazgo y contribución al fortalecimiento del sistema internacional de acreditación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH).

La reelección de Izaguirre resalta el liderazgo de Honduras en la defensa de los derechos humanos y reafirma el papel del Conadeh como institución que se rige bajo los Principios de París.

El proceso de reelección se llevó a cabo en el marco del 47° período de sesiones del Subcomité de Acreditación de la GANHRI, en Ginebra, Suiza.

El Subcomité de Acreditación está conformado por cuatro INDH con estatus “A”, designadas por las redes regionales de África, América, Asia-Pacífico y Europa, para mandatos renovables de tres años.

Actualmente, lo integran el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (América), la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (África), la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda (Asia-Pacífico) y la Defensoría del Pueblo de Croacia (Europa), asimismo, cuenta con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que actúa como su Secretaría.

El SCA cumple un rol fundamental en el análisis de las solicitudes de acreditación y reacreditación de las INDH a nivel global, verificando su conformidad con los Principios de París mediante un riguroso proceso de evaluación entre pares. Sus recomendaciones son elevadas al Buró de GANHRI, instancia encargada de adoptar las decisiones finales sobre el estatus de acreditación.

Este proceso se rige por principios de independencia, transparencia y rigor técnico, e incluye revisiones periódicas cada cinco años, así como mecanismos de apelación que garantizan el debido proceso.

Asimismo, el Subcomité emite observaciones generales que orientan la interpretación y aplicación de los Principios de París, contribuyendo al fortalecimiento institucional de las INDH.

El Comité de Coordinación de la RINDHCA destacó que la acreditación ante GANHRI constituye un elemento clave para asegurar la participación efectiva de las INDH en los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como para fortalecer su legitimidad, independencia y capacidad de incidencia a nivel nacional e internacional.

Finalmente, la RINDHCA reafirmó su compromiso de continuar acompañando a las INDH de la región en sus procesos de acreditación y fortalecimiento institucional, en plena consonancia con los Principios de París y los estándares internacionales de derechos humanos. (RO)