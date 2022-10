«Black Adam» recauda 67 millones de dólares a pesar de las malas críticas

Los Ángeles (EEUU) – «Black Adam», la película de superhéroes protagonizada por Dwayne Johnson y dirigida por el español Jaume Collet-Serra, recaudó 67 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en Estados Unidos, a pesar de las críticas negativas.

El filme, cuyo presupuesto estimado ronda los 200 millones de dólares, fue la primera opción en los cines estadounidenses pero su recaudación quedó lejos de otros lanzamientos recientes del mismo género como «Thor: Love and Thunder» (144 millones de dólares) y «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (187 millones).

Warner Bros., propietario de los derechos de DC Comics, ha apostado por el tirón de Johnson, conocido como «The Rock», y el personaje de «Black Adam» para relanzar su franquicia de superhéroes después de la acogida irregular de títulos como «The Suicide Squad», «Justice League» y «Birds of Prey».

A pesar de que las primeras críticas del filme fueron negativas y los seguidores de la franquicia no se mostraron entusiasmados, el título ha ido ganando mejores reseñas en los últimos días y parece que conseguirá atraer al público a las salas de cine en las próximas semanas.

Curiosamente, Johnson ya fichó por la saga en 2014 para dar vida a Black Adam en «Shazam!», pero los productores quedaron tan impresionados con las pruebas de cámara que decidieron dar al actor protagonista de «Fast & Furious» una película en solitario.

Por su parte, el estreno «Ticket To Paradise», la comedia romántica protagonizada Julia Roberts y George Clooney, quedó en segundo lugar con unos meritorios 16,3 millones de dólares.

La recaudación ha superado las expectativas puestas en el título, ya que en los últimos años la mayoría de filmes de corte romántico han fracasado en taquilla y muchos estudios prefieren estrenarlos directamente por plataformas de «streaming».

Según el portal Box Office Mojo, más del 60 % de los espectadores que fueron al cine a ver la reunión entre Roberts y Clooney tenía más de 35 años.

En el resto de la taquilla el terror de «Smile» fue la tercera opción con 8.4 millones de dólares, por delante de «Halloween Ends», que ingresó 8 millones y la animada «Lyle, Lyle, Crocodile» con 4.2 millones. AG