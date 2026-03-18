Bites & Vibes regresa: Grupo Ficohsa impulsa la gastronomía y la vida cultural de Tegucigalpa

Tegucigalpa – Grupo Ficohsa anunció la segunda edición de Bites & Vibes, una experiencia que celebra la gastronomía, la música y la vida cultural de la ciudad, y que se llevará a cabo el próximo 18 de abril en el Parque Cerro Juana Laínez, uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

En esta nueva edición, el evento reafirma su propósito de crear espacios que conecten a las personas a través de experiencias memorables, destacando el talento local y promoviendo una propuesta que combina cocina, entretenimiento y experiencias de marca en un ambiente al aire libre, seguro y vibrante.

Ficohsa Bites & Vibes reunirá a reconocidos restaurantes de Tegucigalpa, quienes presentarán propuestas diseñadas especialmente para el evento, ofreciendo a los asistentes una muestra diversa y creativa de la escena culinaria local.

Entre los participantes destacan Xunan, Pats, Bombau, Ni Fu Ni Fa, Tatoos Wings, La Marquesa y Alegría, consolidando una oferta gastronómica que celebra la innovación, la identidad y la calidad de la cocina hondureña contemporánea.

German Castañeda, vicepresidente de Comunicación Corporativa de Grupo Ficohsa.

El evento cuenta con el respaldo de aliados estratégicos que contribuyen a elevar la experiencia del público, integrando propuestas de entretenimiento, activaciones y espacios de interacción.

Entre los patrocinadores se encuentran Pepsi como marca presentadora, Miller Lite, Smirnoff, Johnnie Walker, Tequila 1800 y Dobel, mientras que Excel, Indura Beach & Golf Resort, Econo Rent a Car, Oscar Valladares Tobacco & Co. y Espresso Americano participan como co-patrocinadores, sumando valor a la experiencia a través de activaciones dentro del festival.

Las entradas estarán disponibles a través de BMTickets y Fun Capital, con un precio de L750.

Los clientes Ficohsa podrán acceder a beneficios exclusivos, incluyendo un 15% de descuento al pagar con tarjetas de crédito o débito Ficohsa, así como un 25% de descuento durante la preventa, vigente del 18 de marzo al 1 de abril.

A través de plataformas como Bites & Vibes, la institución continúa impulsando espacios que fortalecen la vida cultural de Tegucigalpa, generando experiencias que conectan a las personas y aportan al dinamismo social y económico de la ciudad.