Bipartidismo muestra su fuerza este fin de semana con sendas convenciones de unidad

Tegucigalpa – Acuerpados de sus militancias, autoridades del Partido Nacional y del Partido Liberal mostraron su fuerza este fin de semana en el marco de sus convenciones que tuvieron como escenario Tegucigalpa (centro) y San Pedro Sula (norte), respectivamente.

Con el fin de las convenciones, los dos partidos emergen con nuevas autoridades y candidatos presidenciales de cara a los comicios generales del 30 de noviembre donde los hondureños deben escoger un nuevo presidente y tres designados presidenciales (vicepresidentes), renovar las 128 bancas del Congreso unicameral y los 298 gobiernos municipales.

Lo dos partidos por separado buscarán desplazar del poder al gobernante Libertad y Refundación (Libre) que el próximo fin de semana tendrá su asamblea general donde ratificarán a su candidata presidencial Rixi Moncada y al expresiente Manuel Zelaya como el hombre fuerte de Libre al retener el máximo cargo de la institución, coordinador general.

Este viernes está previsto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga la convocatoria oficial para las elecciones de noviembre.

Mi silencio no es ignorancia: Nasry Asfura

Los nacionalistas eligieron el sábado a Nasry Asfura como presidente del Comité Central en la gran convención y a María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya y Leda García Pagán, como sus vicepresidentes y a Tomás Zambrano Molina como secretario general.

"Mi silencio no es ignorancia", afirma Nasry Asfura al asumir presidencia del Partido Nacional. pic.twitter.com/WuiTMJb3Xu — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 24, 2025

Durante la jornada, los exprecandidatos Ana García, Roberto Martínez Lozano y Jorge Zelaya ratificaron su respaldo al exalcalde capitalino para las elecciones generales.

Asfura, conocido como Papi a la Orden, expresó por su parte que su silencio no es ignorancia y que su gentileza no es debilidad, “no divido, no confronto y en mi corazón no tengo odio».

También dijo: «el futuro de Honduras no se construye desde una oficina, he viajado por todo el país y a veces se nota que son soluciones tan sencillas las que se deben buscar para resolver los problemas de la gente».

“Hoy no sólo asumo la presidencia de mi partido, hoy asumo un compromiso de liderar una esperanza basada en el bienestar de la familia, como pilar fundamental de nuestra sociedad, una esperanza de cambio, pero con experiencia”, enfatizó.

En torno a su nuevo rol como presidente del partido de la estrella solitaria, Asfura reiteró que no solo asumió la presidencia del nacionalismo, sino la responsabilidad de generar una esperanza, basada en el bienestar de la familia, como pilar fundamental de la sociedad, una esperanza de cambio, pero con experiencia.

Asfura declaró que el Partido Nacional lucha por la paz, “cuando otros quieren guerra… y ha sido el partido de las grandes transformaciones», en todos los campos y sectores que necesita una nación para salir adelante.

Liberales proclaman tiempos mejores

En tanto, este domingo, Yani Rosenthal entregó el mando del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) a Roberto Contreras al tiempo que se proclamó a Salvador Nasralla como el líder que guiará al partido más antiguo de Honduras a “levantar la llama del cambio” y recuperar el legado morazanista.

En el marco de la convención, que fue acuerpada por los expresidenciables Jorge Cálix y Maribel Espinoza, así como los líderes regionales de la bandera rojo, blanco, rojo, se aprobaron reformas estatutarias del partido que dan el visto bueno a Nasralla para que realice alianzas con la integración rumbo a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. El expresidente del CCEPL, Luis Zelaya fue mencionado como actor de esta unidad liberal, pero no asistió a la jornada.

Nasralla proclamó que “se acabó la llanura, vienen tiempos mejores para el país”, y aseguró que derrotará “al partido comunista del familión, porque la esperanza sigue siendo rojo, blanco, rojo”.

Aseveró que Honduras está en un momento de crisis, tanto de valores como de instituciones. “Un régimen autoritario, centralista y excluyente, pero resistiremos y no nos rendimos”. En tal sentido, dijo que integrará un consejo integrado por cristianos católicos y evangélicos para gobernar.

Nasralla reiteró asimismo el compromiso de que, si gana la presidencia, a partir del 27 de enero de 2026, “la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) será una realidad para que investigue a administraciones anteriores y para que me investigue a mí porque fui y seré anticorrupción”, prometió.

Por otra parte, el PL dejó claro que queda prohibido a todos los alcaldes y diputados hacer acuerdos de colaboración y alianzas de hecho, en todos los departamentos y municipios del país para organizar o impulsar el candidato presidencial de otros partidos políticos.

Las reformas aprobadas establecen que quienes incumplan las determinaciones y colaboren con otros partidos serán sancionados de acuerdo a los estatutos del partido. VC