Bipartidismo busca imponer su fiscal para proteger a actuales diputados corruptos y narcos: Marco Ramiro Lobo

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Ramiro Lobo arremetió contra el bipartidismo –Partido Nacional y Partido Liberal– al señalar que se pretende imponer a un nuevo Fiscal General para que defienda a actuales congresistas corruptos y narcos que incluso los hay en el Congreso Nacional.

– Adelantó que este jueves también se estaría presentando juicio político para la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando.

“No estamos de acuerdo que se quite a un fiscal para que impongan a otro que va a ir a complacer a nacionalistas y liberales que están involucrados en actos de corrupción que van a profundizar la impunidad y que va a ir a proteger corruptos y narcotraficantes que incluso están en este mismo Congreso Nacional”, aseveró.

Arguyó que desde que se presentó el proceso de juicio político para Johel Zelaya el bipartidismo busca imponer a un fiscal a la medida de los corruptos y los narcotraficantes.

“Con esta decisión lo que están haciendo es profundizar la impunidad y seguramente garantizar que no van a ser enjuiciados”, señaló.

El diputado Lobo citó que muchos actuales diputados, incluso varios de la comisión que interpeló al Fiscal General, lo que buscan es que sus casos no sean elevados a acusaciones penales.

Tildó de “inquisición” lo practicado al fiscal Zelaya en la comparecencia del martes, “lo que ayer pasó generó incluso pena de ver a miembros de esta comisión queriendo imponer su verdad a la fuerza. Él hizo una defensa de su gestión y al final llevaron seis testigos que prácticamente eran personas alineadas, preparadas para hablar sobre otros temas más allá de los hechos por los cuales se le acusa al Fiscal General”, describió.

Mencionó que ante la convocatoria del fiscal Zelaya para que comparezca en el pleno del CN el jueves a las 8.00 de la mañana, el Partido Libre estará respaldándolo. “Mañana estaremos aquí y seguramente obtendrán una respuesta clara y contundente de Libertad y Refundación”, dijo.

Avizoró que este jueves también se estaría presentando juicio político para la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, en vista que las presiones ejercidas para que renunciara no lograron que la alta jueza dimita del cargo.

“Nos comunicamos con ella y ha dicho que no renunciará, que prefiere que le practiquen juicio político en esta Congreso, pero aquí nos va a tener para respaldarla”, puntualizó.

Cuestionó que la “Ley Mordaza” aprobada por la junta directiva que encabeza Tomás Zambrano no los detendrá, “si no nos quiere pagar que no nos pague, pero le decimos al presidente del Congreso que no somos empleados de él ni de la junta directiva”. JS