Billie Eilish y Justin Bieber asisten a los Grammy con un pin de «fuera ICE»

Los Ángeles (EE.UU.) – La cantante californiana Billie Eilish, Justin Bieber y su esposa Hailey fueron algunos de los asistentes a la 68 edición de los premios Grammy que pasearon por la alfombra roja con un pin contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por las agresivas redadas en Mineápolis.

Los artistas posaron ante las cámaras portando un prendedor en blanco y negro que rezaba ‘ICE Out’ (‘Fuera ICE’), un mensaje alza la voz contra los agentes federales de inmigración tras los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti, dos manifestantes que protestaban contra las redadas.

Otras celebridades como Kehlani y la compositora Amy Allen también usaron los pins en su llegada al Crypto.com Arena en el centro de Los Ángeles, donde se celebran los galardones.

Los pins forman parte de una campaña más amplia organizada varias organizaciones que inluye a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) o la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos como parte de un movimiento que se originó con los Globos de Oro pero se ha expandido en las últimas semanas, según explica The Hollywood Reporter.

La gala de los Grammy se lleva a cabo en Los Ángeles con el rapero estadounidense Kendrick Lamar liderando con nueve las nominaciones de los premios más prestigiosos de la industria musical. EFE

