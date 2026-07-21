Billetera Electrónica alcanza cerca de 100 mil descargas en primera semana de funcionamiento

Tegucigalpa- A tan solo una semana de su lanzamiento oficial por parte del Gobierno de la República, la Billetera Electrónica Nacional (BIEN) registró cerca de 100 mil descargas, reflejando una amplia aceptación por parte de la población hondureña.

La más reciente verificación contabiliza 53,642 registros del Documento Nacional de Identificación Biométrico Digital (DNIB), 43,107 licencias de conducir, 2,665 permisos de portación de armas y 164 carnés de residente, documentos que ya pueden ser almacenados y presentados de forma digital mediante la plataforma.

El coordinador de Gobierno Digital de la DIGER, José Antonio Martínez, aseguró que la Billetera Electrónica Nacional ofrece a la ciudadanía una herramienta segura, innovadora y confiable, desarrollada bajo estándares internacionales para fortalecer la transformación digital de Honduras.

La confianza de la ciudadanía en BIEN se sustenta en el respaldo legal y la integración interinstitucional entre la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), el Registro Nacional de las Personas (RNP), la Secretaría de Seguridad y el Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con la Resolución No. 37196, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el Documento Nacional de Identificación Digital Biométrico (DNIB) constituye una credencial digital autenticada del Documento Nacional de Identificación (DNI), cuya emisión corresponde exclusivamente al Registro Nacional de las Personas.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, destacó que la plataforma fue creada para facilitar la portación de documentos personales y subrayó que su implementación cuenta con pleno respaldo legal tras su oficialización en La Gaceta. Añadió que el documento digital reproduce íntegramente la información biográfica y biométrica del DNI físico, garantizando altos estándares de seguridad.

Por su parte, el comisionado presidente del RNP, Rolando Kattán, instó a las instituciones públicas y privadas a reconocer la validez oficial de los documentos digitales para consolidar el ecosistema digital del país.

A la petición del RNP, se sumó la Secretaría de Seguridad e instruyó a todos sus funcionarios a nivel nacional para aceptar los documentos digitales contenidos en la BIEN durante operativos policiales.

Finalmente, el ministro de Seguridad, Gerson Onan Velásquez, reiteró que los agentes deberán validar los documentos presentados desde teléfonos celulares u otros dispositivos, señalando que el Documento Nacional de Identificación podrá presentarse tanto en formato físico como digital. LB