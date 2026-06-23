Bill Gates negó en el Congreso de EEUU enfermedad de transmisión sexual como decía Epstein

Washington – El cofundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró durante su declaración del pasado 10 de junio en el Congreso de EE.UU. que nunca tuvo ninguna enfermedad de transmisión sexual como había insinuado el delincuente sexual Jeffrey Epstein, según consta en la transcripción hecha pública este martes.

«Nunca tuve una ETS. Nunca le describí mi pene al Dr. Nikolic», respondió Gates a preguntas de los congresistas sobre el contenido de unos correos electrónicos de 2013 atribuidos a Epstein y mencionados en los archivos judiciales, en los que se alude a Gates y se sugiere que tenía una infección de transmisión sexual y que trataba de ocultarla a su esposa, Melinda French Gates.

«He dicho que tal vez expresé cierta preocupación sobre si tenía una ETS», matizó Gates, «pero nunca le di medicamentos a nadie a escondidas».

Ante la preguntas de si consideró administrar antibióticos a escondidas a quien entonces era su esposa, el cofundador de Microsoft aseguró que «no lo hice».

Gates compareció ante un comité del Congreso de Estados Unidos y hasta ahora había trascendido que declaró que nunca tuvo indicios de las actividades criminales de Epstein y reconoció estar arrepentido de haberse relacionado con este delincuente sexual.

«Nunca debí haberme reunido con Epstein en primer lugar. A la luz de lo que sé ahora, comprendo que, incluso si hubiera conseguido los nuevos donantes que prometió, ello no habría justificado asociarme con él», declaró Gates, según un testimonio publicado en su página web.

Gates insistió entonces en que nunca presenció ni tuvo indicio alguno de que «Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas continuas». JS