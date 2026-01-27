Bill Ackman dona 10,000 dólares a la familia de Alex Pretti, muerto a tiros en Mineápolis

Nueva York – El empresario estadounidense Bill Ackman donó 10,000 dólares en la plataforma GoFundMe a la familia de Alex Pretti, enfermero de 37 años que mataron los agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado sábado en Mineápolis (Minnesota).

Según aparece publicado este lunes en la página de GoFundMe creada para recaudar fondos para la familia de Alex Pretti, el multimillonario gestor de fondos de inversión destaca como el mayor contribuyente de las donaciones, con un monto de 10,000 dólares.

La donación llegó después de que la activista fundadora de Madres que Piden Acción (MDA, por sus siglas en inglés), Shannon Watts, instara a Ackman en una publicación de X a que contribuyera a la causa, ya que el fundador de Pershing Square había donado 10,000 dólares a otra recaudación para Jonathan Ross, un agente de ICE involucrado en el tiroteo fatal de Renee Good, el pasado 7 de enero.

«Esta familia podría usar los 10.000 dólares que donaste al asesino de Renee Good. Dona, por favor», sugirió la activista.

«Hecho. Dicho esto, no estoy de acuerdo con la página en que sea un héroe estadounidense, pero su pérdida es trágica para mí y para su familia», respondió Ackman a la alusión en redes sociales para que hiciera su donación.

La página de GoFundMe, creada hace dos días, cuenta con más de 32,000 donaciones y casi 1.3 millones de dólares, bajo el lema de «Alex Pretti es un héroe estadounidense».

«Esta recaudación de fondos tiene como objetivo apoyar a sus seres queridos que deja atrás, con sus necesidades inmediatas y continuas», describe la página de GoFundMe.

La muerte del estadounidense Alex Pretti este sábado se une a la muerte de la también estadounidense Renee Good del pasado 7 de enero, ambas a manos de agentes migratorios de ICE, y ha avivado la crispación y las protestas contra el cuerpo federal en Estados Unidos. EFE