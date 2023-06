Biden evita respaldar públicamente a la danesa Frederiksen como posible líder de la OTAN

Washington – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intercambió este lunes gestos de simpatía con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pero no llegó a respaldar públicamente la posibilidad de que se convierta en la primera mujer en liderar la OTAN.

Biden y Frederiksen intercambiaron elogios ante los medios de comunicación al inicio de su reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Ambos se mostraron unidos en su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa y destacaron la importancia de trabajar juntos para combatir la crisis climática.

Específicamente, Biden destacó los «valores» que ambas naciones comparten y consideró que esas visiones comunes se reflejan en la defensa de Ucrania ante la «brutal agresión» rusa.

Frederiksen respondió alabando el compromiso de Biden con la OTAN y mencionó el «fuerte» apoyo que Dinamarca y Estados Unidos han dado a Ucrania desde el inició de la invasión rusa en febrero de 2022.

«Estoy deseando trabajar incluso más cerca con usted en temas de defensa y seguridad», subrayó la responsable danesa.

Ninguno de los dos líderes aludió a la posibilidad de que Frederiksen se convierta en la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la OTAN cuando el noruego Jens Stoltenberg deje el puesto en octubre al acabar su mandato actual, tras nueve años en el cargo.

Fuentes diplomáticas de un país europeo dijeron este lunes a EFE que Frederiksen forma parte de una lista de posibles candidatos para sustituir a Stoltenberg. Sin embargo, ella ha evitado expresar su interés públicamente por ese puesto.

Al terminar su reunión con Biden, Frederiksen fue preguntada al respecto por EFE y dijo no querer «entrar en especulaciones».

Frederiksen, quien con 41 años se convirtió en 2019 en la líder más joven de Dinamarca, ha emergido en la escena internacional como una gran defensora de Ucrania en los últimos meses.

Desde que comenzó la invasión, ha visitado Ucrania en tres ocasiones y Dinamarca es uno de los países de Europa que más ayuda militar per cápita ha destinado a Kiev, según el centro de pensamiento Kiel Institute for the World Economy, con sede en Alemania.

Dinamarca también se ha mostrado dispuesta a entrenar pilotos ucranianos en el manejo de los cazas F-16 fabricados en Estados Unidos y ha abierto la puerta a enviar esos aviones a Ucrania.

La OTAN celebrará su próxima cumbre en Vilna los días 11 y 12 de julio y allí podrían elegir formalmente al sucesor o sucesora de Stoltenberg.

Cualquier candidato que quiera ser el próximo líder de la OTAN necesita el apoyo de los 31 miembros de la Alianza, algo nada fácil debido a ciertas divisiones internas, como el rechazo de Turquía a que Suecia se integre en el club transatlántico.

Dado el gran papel que Estados Unidos tiene en la OTAN, el sello de aprobación de Biden tiene mucho valor. EFE