BID respalda reforma energética para modernizar la ENEE sin privatizarla

Tegucigalpa – El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), manifestó su apoyo a la reforma del sector energético de Honduras, una iniciativa que busca enfrentar problemas estructurales del sistema eléctrico, atraer inversión y mejorar la calidad del servicio, según un mensaje difundido en redes sociales por Anabel González, representante vinculada al organismo multilateral.

De acuerdo con la publicación, la propuesta apunta a construir un sector más ordenado, moderno y transparente, bajo estándares internacionales, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico a largo plazo.

Enfoque de la reforma

La reforma también plantea condiciones para facilitar la llegada de inversión privada que contribuya a fortalecer la prestación del servicio y a mejorar la estabilidad de la red eléctrica. Además, el mensaje subraya que el proceso busca modernizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sin privatizarla.

El BID, según el contenido , también expresó disposición para acompañar a Honduras en la implementación de la reforma, en un contexto en el que el sector eléctrico sigue siendo uno de los temas más sensibles de la agenda pública nacional.

La discusión sobre la reforma energética ha estado marcada por años de cuestionamientos a la eficiencia, la transparencia y las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema eléctrico hondureño.

En ese escenario, cualquier respaldo internacional suele interpretarse como una señal de confianza hacia el rumbo que pretende adoptar el Gobierno para ordenar el sector.

La publicación de la representante del BID proyecta el mensaje de que la modernización del sistema no implica la venta de la estatal eléctrica, sino una reorganización para mejorar su funcionamiento y sostenibilidad.

La posición del BID se presenta en un momento en que la reforma energética es tema de debate público y cuando la ENEE enfrenta sus horas más duras ya que fue recibida en un estado de coma y con deficiencias estructurales que evitan dar respuestas inmediatas a los usuarios quienes han vivido en carne propia como el deterioro de la estatal energética se agudizó durante los últimos años. (PD)