BID felicita a Nasry Asfura tras ser declarado presidente electo de Honduras

Tegucigalpa- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) extendió sus felicitaciones a Nasry Asfura, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara oficialmente presidente electo de Honduras para el período 2026-2030.

A través de un mensaje institucional, el BID reafirmó su compromiso de continuar colaborando con Honduras para impulsar iniciativas orientadas al desarrollo inclusivo y sostenible, destacando la importancia de mantener una relación de cooperación que fortalezca el crecimiento económico y el bienestar social del país.

“El BID reitera su disposición de trabajar de manera conjunta con las autoridades electas para promover políticas públicas que fomenten la inclusión, la sostenibilidad y el desarrollo a largo plazo”, señaló el organismo multilateral.

El pronunciamiento del BID se suma a los múltiples mensajes de felicitación y ofrecimientos de colaboración expresados por la comunidad internacional y diversos organismos, tras la proclamación oficial de Asfura como ganador del proceso electoral.LB