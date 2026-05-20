Bezos ve «muy factible» llevar centros de datos al espacio, pero admite que aún tardará

Nueva York – El fundador de Amazon, Jeff Bezos, aseguró este miércoles en una entrevista con la cadena CNBC que considera «muy factible» llevar centros de datos al espacio, pero cree que aún tardará más de lo esperado.

«Sí. A la pregunta: ¿son factibles los centros de datos en el espacio? La respuesta es sí. Lo que resulta más difícil de determinar es el plazo», declaró Bezos.

El magnate señaló que algunos de los plazos a los que apuntan otros líderes del sector, como Elon Musk, «son muy cortos» y probablemente «no sean correctos».

«La gente que habla de dos o tres años… probablemente sea un poco ambicioso. Cuando Elon (Musk) habla de dos o tres, seguramente sea un poco ambicioso», apuntó.

Sin embargo, cree que es parte de una estrategia que en realidad asume que será un proceso más largo: «Si quieres que sean seis años, di que son tres, más o menos».

«No creo que nadie sepa exactamente cuánto tiempo llevará, pero es real. Va a suceder», aseveró.

Antes, señaló, deben cambiar un par de cosas en cuanto a los costes de la energía y de los lanzamientos al espacio.

En su opinión, la energía aún representa una parte relativamente pequeña del coste total de los centros de datos terrestres, «menos del 15 %», por lo que todavía no urge tanto desplazarlos al espacio.

«La mayor ventaja de estar en el espacio es que la energía es gratis. Se obtiene energía solar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin nubes, sin condiciones meteorológicas adversas, y eso supone una gran cantidad de energía», comentó.

Bezos apuntó que con el tiempo, la factura energética de estos centros aumentará, lo que haría más atractivo aprovechar la energía del espacio.

Los centros de datos son infraestructuras que almacenan y procesan grandes volúmenes de información, clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, pero que requieren enormes cantidades de electricidad y agua, lo que ha generado críticas por su huella ambiental.

Estados Unidos es el país con más centros de datos del mundo, casi el 40 % del total, unos 4.200, se encuentran en su territorio. Le siguen, pero de lejos, Reino Unido, Alemania y China, según datos de Data Center Map y el Pew Research Center. JS