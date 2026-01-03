Betty Boop y el icónico cuadro de Piet Mondrian pasan a ser de dominio público en 2026

Los Ángeles (EE.UU.) – El popular personaje de dibujos animados Betty Boop, diseñado por Grim Natwick en 1930, y el popular cuadro ‘Composition with Red, Blue and Yellow’, de Piet Mondrian, se unieron a la lista de creaciones que pasan a ser de dominio público en 2026.

El Centro para el Estudio del Dominio Público, una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, publicó una lista con las obras de arte, libros, películas y personajes que, este año, ven expirados sus derechos de autor en Estados Unidos.

A partir del 1 de enero de 2026, miles de obras con derechos de autor de 1930, así como grabaciones de sonido de 1925, pasaron al dominio público en EEUU, lo que significa que estas obras estarán disponibles para que cualquier persona las copie, distribuya y utilice libremente, sin necesidad de permisos ni pagos por derechos de autor.

Entre las obras literarias destacadas, se encuentra ‘The Murder at the Vicarage’, de Agatha Christie, ‘Civilization and Its Discontents’, de Sigmund Freud, o ‘Ash Wednesday’, de T.S. Eliot.

Si bien en 2025 se liberaron los derechos de Popeye o Tin Tin, este año junto con Betty Boop, otros personajes como Pluto, el mejor amigo de Mickey Mouse, así como los protagonistas de la tira cómica estadounidense ‘Blondie’ (Blondie y Dagwood), también se suman a este grupo de obras que ahora pasan al dominio público.

En la categoría de composiciones musicales, destacan ‘Dream a Little Dream of Me’, cuya letra fue escrita por Stuart Gorrell y su música compuesta por Hoagy Carmichael; ‘I Got Rhythm’, con letra de Ira Gershwin y música de George Gershwin; y ‘Body and Soul’, escrita por Edward Heyman, Robert Sour y Frank Eyton, y compuesta por Johnny Green.

En el ámbito pictórico, a la obra neoplasticista de Mondrian se une la acuarela con tinta ‘Tier-freundschaft (Animal Friendship)’, de Paul Klee, quien fue uno de los representantes más importantes de la corriente expresionista y del movimiento de la Bauhaus.

Además del icónico mural ‘Prometeo’ del pintor mexicano José Clemente Orozco, uno de los máximos exponentes del muralismo en México, ubicado en la Universidad de Pomona en Claremont, California. EFE

(vc)