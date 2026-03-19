Betis, Aston Villa y Oporto enseñan músculo; el Bolonia acaba con el Roma

Madrid – El Betis, el Aston Villa y el Oporto eliminaron al Panathinaikos (4-0), Lille (2-0) y Stuttgart (2-0), respectivamente, y enseñaron músculo tras clasificarse con contundencia a los cuartos de final de la Liga Europa en los que también estará el Bolonia, que doblegó al Roma en la prórroga (3-4) con un tanto decisivo de Nicolo Cambiaghi.

Ruibal y el ‘Cucho’ desatan la noche histórica del Betis

El Betis se enfrentó a una de citas complicada pero apta para el recuerdo y consiguió su objetivo con una victoria frente al Panathinaikos. Llegaba herido por el 1-0 de Atenas, obligado a ganar por más de dos goles, y respondió como lo hacen los equipos que sienten el aliento de su gente y el peso de la historia. Lo hizo con fútbol, con convicción y con dos nombres propios que marcaron el compás de la remontada: Ruibal y el colombiano ‘Cucho’ Hernández. Entre ambos empujaron a los verdiblancos hacia un 4-0 incontestable que les cita con el Braga en los cuartos de final.

El conjunto de Manuel Pellegrini salió al partido con hambre, decidido a devorar al Panathinaikos desde el primer minuto. Y apenas habían pasado ocho cuando Ruibal, atento al rechace de un misil del ‘Cucho’ que escupió el larguero, abrió el marcador. El Betis dominaba, disfrutaba y transmitía la sensación de tener el destino bajo control. Antes del descanso, Amrabat amplió la ventaja con un golazo desde 30 metros que sorprendió al guardameta Alban Lafont. La remontada ya era algo más que una intuición.

Justo después del descanso, llegó el tercer golpe, esta vez con los papeles invertidos: Ruibal asistió y el ‘Cucho’ resolvió con sangre fría en el mano a mano. El Betis había hecho lo más difícil y, ya con el rival entregado, Antony cerró la faena.

El equipo andaluz disputará así sus primeros cuartos de final de la Liga Europa y será la cuarta ocasión en su historia que alcanza a esa ronda en una competición continental tras los precedentes de la Recopa en 1977 y 1997 y de la Liga Conferencia en 2024.

Firmeza del Aston Villa

El Aston Villa camina con paso firme por la Liga Europa y volvió a demostrarlo ante el Lille, al que derrotó de nuevo para certificar su pase a cuartos. Tras el 0-1 de la ida, el 2-0 de Villa Park confirmó la superioridad del conjunto inglés para abrirse camino hacia un cruce con el Bolonia.

El partido lo abrió John McGinn, titular por primera vez tras superar una lesión de rodilla. Lo hizo nada más arrancar la segunda parte, culminando una jugada que nació en los guantes del ‘Dibu’ Martínez, cuyo pase largo encontró a Jadon Sancho. El extremo dejó sentado a Correia al borde del área y asistió al escocés, que marcó a placer.

El Lille acusó el golpe y el Villa, equipo sobrio y fiable, terminó de sentenciar con el acierto de Leon Bailey en los compases finales. Unai Emery viaja con determinación y contundencia hacia la que podría ser su quinta final europea.

El Oporto impone su ley al Sttutgart

El Oporto cumplió con el guion y volvió a superar al Stuttgart, al que ya había ganado en la ida (1-2) y al que remató en la vuelta con un 2-0 construido con paciencia y autoridad. Los goles de William Gomes y Victor Froholdt certificaron el pase del cuadro portugués a unos cuartos de final europeos seis años después de su última presencia, cuando el Chelsea les apeó en la Liga de Campeones de 2020.

Se medirá ahora al Nottingham Forest tras una eliminatoria dominada de principio a fin. La rúbrica la puso Froholdt con un tanto memorable en la segunda parte: un cañonazo desde la media luna que se coló por la escuadra derecha de la portería defendida por Alexander Nübel. Fue el broche a una actuación sólida, propia de un equipo que no solo fue el justo vencedor, sino que empieza a asomar como uno de los candidatos más serios al título.

Cambiaghi acaba con el Roma e impulsa al Bolonia

El Roma y el Bolonia culminaron una eliminatoria vibrante con un encuentro de vuelta intenso que se decantó del lado del equipo dirigido por Vincenzo Italiano, que con un tanto de Nicolo Cambiaghi en el minuto 111 de la prórroga firmó una gran victoria (3-4) que emparejó a su equipo con el Aston Villa en los cuartos de final.

El Roma, que consiguió un valioso empate en la ida (1-1), vivió al filo de la navaja durante todo el partido, siempre a remolque del Bolonia, que llegó a ir 1-3 por delante en el marcador con los tantos de Jon Rowe, Federico Bernardeschi y Santiago Castro. Donyell Malen, de penalti en el 69, y Lorenzo Pellegrini, en el 80, dieron otra oportunidad al Roma.

Sin embargo, en el segundo acto de la prórroga apareció Cambiaghi con un zurdazo escorado que rebotó en el palo y besó la red de la meta defendida por Svilar para amargar la noche a un equipo que se quedó fuera de Europa, que está eliminado de la Copa y cuya única aspiración del curso es terminar la Liga italiana entre los seis primeros clasificados. EFE