Bernardo Silva: «No se trata de un Mbappé contra Cristiano, es un Portugal contra Francia»

Hamburgo (Alemania) – Bernardo Silva, futbolista de Portugal, aseguró este jueves en rueda de prensa que el encuentro de cuartos de final de la Eurocopa que disputará su selección frente a Francia no es un duelo entre Mbappé y Cristiano, sino de un partido entre dos candidatas a alcanzar las semifinales del torneo.

La previa del choque entre Portugal y Francia ha estado marcada por el enfrentamiento entre Cristiano y Mbappé. El segundo, en rueda de prensa, también este viernes, halagó al jugador luso, de quien destacó «su grandeza». Bernardo Silva quiso huir de comparaciones y centrarse en el partido que jugarán ambos equipos.

«No lo veo (que el partido sea un duelo entre Cristiano y Mbappé). Lo veo como es. No se trata de un Mbappé contra Cristiano, es un Portugal contra Francia. Pero son dos jugadores increíbles en diferentes etapas de cu carrera. Mbappé está a la mitad de su carrera y Cristiano es uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Pero no se trata de ellos, se trata de Francia y de Portugal», insistió.

El centrocampista del Manchester City también habló sobre cómo se están desarrollando los partidos para Portugal, que sufre cuando sus rivales se encierran. Al respecto, Bernardo Silva destacó que casi todas las selecciones a las que se ha enfrentado su selección, han utilizado una táctica defensiva que dificulta llevarse las victorias con más solvencia.

«No es fácil jugar una competición como esta, contra equipos muy organizados, que defienden muy abajo con líneas de cinco o seis, todos por detrás del balón. En el último partido, con el césped tan seco y no es excusa, es difícil crear oportunidades. Creo que la selección no está en mal momento y se nota. Portugal está en una buena posición para hacer algo bueno en la Eurocopa. Puedo garantizar que siempre daré lo mejor de mí por Portugal en el campo. Y si el entrenador piensa que no estoy, daré lo mejor de mí diez o cinco minutos», señaló.

También habló sobre las lágrimas de Cristiano Ronaldo tras fallar un penalti frente a Eslovenia y opinó que cualquier persona puede expresar sus emociones de la forma que quiera: «Somos humanos y sintió que se emocionó cuando falló un penalti. Eso es totalmente respetable. A veces se reacciona de una manera que no esperas. Es un penalti muy bien tirado y una gran parada. Luego llora y no veo ninguna razón para que la gente discuta sobre esto. Pero lo harán porque este es el negocio», indicó.

Además, calificó de «gran alivio y felicidad» haber conseguido superar la tanda de penaltis ante Eslovenia y recordó que no fue fácil jugar aquel encuentro en las condiciones que se encontró su equipo: «El campo no era nada bueno. He visto a algunas persona criticar lo que dijo Roberto Martínez sobre eso, pero es verdad que un mal césped, o un sitio seco donde la pelota bota todo el tiempo, dificulta las acciones y perjudica a quien quiere atacar. Pero sentimos que merecimos estar en cuartos. En ese partido tuvimos un gran héroe, Diogo (su portero), que nos garantizó estar aquí ahora».

Asimismo, dijo estar «muy motivado» para devolver a Portugal el título que ganó en Francia 2016, «el mayor de nuestra historia», y señaló que hará todo lo que pueda para conseguir ganar de nuevo en Alemania.

Sobre la responsabilidad de lanzar penaltis, recordó que él nunca ha sido el primer elegido para hacerlo en la selección, pero dejó claro que cuando hay una tanda, siempre quiere tirarlos: «Quiero asumir esa responsabilidad y dar la cara. Es un momento que no es fácil. Estoy feliz de hacer eso y orgulloso».

Preguntado por si tienen razón aquellos que dicen que Portugal no ha estado a un buen nivel, manifestó «no estar de acuerdo» con esa afirmación y recordó que el combinado luso está en cuartos de final por alguna razón: «»Mañana podemos volver a casa o estar entre los cuatro mejores del mundo, no de Europa. Si estamos en cuartos de final es porque se ha hecho un buen trabajo. Puede no haber sido muy espectacular, pero si estamos aquí es porque se ha hecho un trabajo espectacular».

Por último, tuvo palabras para su compañero Rafael Leao: «Con la explosión que tiene y con la verticalidad, puede resolver un partido en cualquier momento. Puede eliminar a jugadores y asistir. Puede desgastar a rivales con tarjetas amarillas, por ejemplo. Que no tenga miedo a desequilibrar, es estupendo», finalizó. EFE