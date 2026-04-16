Bernardo Silva confirma su marcha del City a final de temporada

Londres – El portugués Bernardo Silva, atacante del Manchester City, confirmó este jueves que se marchará del conjunto inglés a final de temporada, cuando venza su actual contrato.

Bernardo, de 31 años, acumula nueve temporadas en el Manchester City en las que ha ganado seis títulos de la Premier League y una Champions League, entre muchos otros trofeos.

«Cuando llegué hace nueve años, seguía el sueño de un niño pequeño que quería triunfar en la vida y conseguir grandes cosas. Esta ciudad me ha dado mucho más de lo que hubiera pensado. Lo que hemos ganado es un legado que siempre me alegrará el corazón», dijo Bernardo en un comunicado de despedida.

«En poco tiempo es momento de decir adiós a la ciudad donde hemos ganado tanto, pero también donde comencé mi matrimonio y mi familia».

El portugués llegó al Manchester City en el verano de 2017 procedente del Mónaco a cambio de 50 millones de euros y se convirtió en uno de los buques insignia del éxito reciente del mejor City de la historia, de la mano de un Guardiola que siempre le ha considerado uno de los futbolistas más importantes de la plantilla.

En el City ha disputado 451 partidos, marcado 76 goles y repartido 77 asistencias, además de haber levantado 18 trofeos. Esta temporada, pese a que su impacto se ha reducido, ha jugado 43 encuentros, marcado tres goles y repartido cinco asistencias.

En las semanas finales de su contrato, Bernardo aún puede añadir a su palmarés una séptima Premier League, si remontan la diferencia de seis puntos con el Arsenal, y una nueva FA Cup, ya que el City está encuadrado en semifinales contra el Southampton. EFE