Benzema: «He cumplido los tres sueños que tenía en mi vida»

Madrid – Karim Benzema recibirá el domingo el calor del madridismo en el momento que dedique a su afición su primer Balón de Oro en el estadio Santiago Bernabéu, un galardón con el que aseguró que ha «cumplido los tres sueños que tenía» en su vida.

«Ha sido la mejor temporada de mi vida y al final tengo el Balón de Oro. Llevo soñándolo desde niño. He cumplido los tres sueños que tenía en mi vida: comprar una casa para mi madre, firmar por el Real Madrid porque es el mejor club del mundo y el tercero es el Balón de Oro. Estoy muy orgulloso de mi trabajo», aseguró en una entrevista con los medios del club.

En un momento tan especial, Benzema estuvo acompañado por sus dos ídolos, Zinedine Zidane y Ronaldo Nazario. «No estoy por encima de Zizou y Ronaldo, somos diferentes. Son modelos y no puedo hacer lo que ellos hacían en el campo, pero me ayudan para intentar hacerlo. Nunca voy a estar al nivel de los dos. Ellos han conseguido el Balón de Oro y yo lo acabo de hacer. Pero es complicado llegar a su nivel».

Mantiene la humildad Karim, ganado de cinco Ligas de Campeones con el Real Madrid. La última la recordó con momentos inolvidables en las remontadas para acabar ganando en París la ‘Decimocuarta’. «Es historia porque sabemos lo difícil que es llegar a la final. Ganar una Champions es muy complicado, pero cinco es historia».

En su recuerdo del pasado curso guarda Benzema un momento especial, la remontada al PSG. «Estaba al cien por cien pero me faltaban cosas en el campo como a todo el equipo. Tras París me dije que teníamos que ponernos las pilas. A partir de ahí empezamos a meter goles y a hacer historia. El hat-trick contra el PSG fue un día que recordaré porque ganamos con remontada en una noche mágica en el Bernabéu».

Y también recordó el penalti a lo Panenka en el Etihad frente al Manchester City. «Tenía que intentar hacer otra cosa, lo que hacía cuando era pequeño, hacer cosas como si jugases con tus amigos. Somos profesionales, pero en el fútbol y dentro del campo juego como lo hacía con los amigos. Lo hice porque era un partido muy importante y para que la afición lo tuviese en su cabeza. Era el momento de hacerlo».

Fue el primer impulso para lo vivido en la vuelta de semifinales en el Santiago Bernabéu en una noche inolvidable. «Estaba en el campo e íbamos 0-1 y ves que la afición empuja más que nunca. Entonces comenzamos a pensar que lo podíamos hacer. Cuando tienes a tu afición empujándote puedes remontar. Después de eso seguimos y ese es el carácter del Madrid, nunca hay que bajar los brazos».

«Después del 1-1, escuchamos que habían añadido seis minutos y fuimos hacia delante para ganar el partido. Durante ochenta minutos estábamos casi fuera, pero en una acción pasó algo. Las emociones fueron brutales porque en dos minutos metimos dos goles. Después de eso íbamos a ganar el partido», rememoró.

Junto a la Liga de Campeones, Benzema logró la Liga española siendo máximo goleador, la trigésimo quinta del Real Madrid. «Todos los partidos eran una final. Me gusta meter goles y dar asistencias, pero cuando empieza la temporada no pienso en que tengo que ser pichichi. No lo veo así, pero estoy muy contento porque es un trofeo importante. Hay muchos partidos que fueron importantes. Uno de ellos fue el de Sevilla porque marcamos en el último minuto. Otro también fue en el Bernabéu contra el Atlético», recordó.

Para su estilo de juego destacó Karim la importancia que tuvo «cuando era pequeño» jugar «con personas mayores» que le hizo evolucionar y pensar con rapidez. «Mi cabeza tenía que ser más rápida. Tenía que moverme más rápido, tirar más rápido. Eso me ayuda ahora mismo. Mi juego ahora es de un toque. Sé lo que voy a hacer cuando me viene el balón».JP