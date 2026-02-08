Benjamin Karl agranda su leyenda al revalidar, con 40 años, el título de gigante paralelo

Livigno (Italia) – El austriaco Benjamin Karl agrandó su leyenda al revalidar, con 40 años, el título de campeón olímpico de gigante paralelo de snowboard este domingo en la final de la prueba de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), que se disputó en Livigno y en la que derrotó al surcoreano Kim Sangkyum.

Karl, abanderado de Austria -junto a Anna Gasser, doble campeona olímpica de ‘Bir Air’- y nacido en St. Pölten hace 40 años, confirmó que es uno de los más grandes de la historia de su deporte al haber logrado, en sus quintos Juegos -que serán sus últimos, porque, salvo cambio de opinión radical, se retira tras los mismos- su cuarta medalla olímpica, la segunda de oro, después de derrotar en la final al surcoreano Kim, que se conformó con la plata en una prueba en la que el búlgaro Terwel Zamzirov se alzó con el bronce.

Zamzirov derrotó en la final pequeña al esloveno Tim Mastnak, que se tuvo que conformar con el cuarto puesto, en una prueba en la que, tras ganar el oro, el campeón de la capital de la Baja Austria se mostró exultante, despojándose, en zona de meta, de la parte superior de su ropa deportiva y lanzándose en plancha, con el torso desnudo, sobre la nieve.

Karl, que hace 16 años ya ganó una plata en esta disciplina en los Juegos de Vancouver (Canadá), también capturó un bronce olímpico en el eslalon paralelo de los Juegos de Sochi (Rusia), en 2014.

El astro austriaco, que antes de subirse a lo alto del podio, se arrodilló y besó el cajón al que iba a ascender poco después, declaró tras la prueba que «lo bueno era que ya había sido campeón olímpico, por lo que» compitió «sin presión y disfrutando».

Karl, que los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), en 2018 ‘sólo’ pudo ser quinto en el gigante paralelo, aseguró que durante la víspera se había inspirado viendo el documental del irrepetible jamaicano Usain Bolt -posiblemente el mejor atleta de la historia- explicó que «cuesta un día ser campeón olímpico; pero toda una vida para prepararte para ello».

El austriaco, quíntuple campeón mundial y que cuenta doce medallas en grandes eventos, también triunfó en territorio español: en los Mundiales de La Molina (Girona), en 2011, ganó dos oros, en el gigante paralelo y en el eslalon paralelo; en los de Sierra Nevada (Granada), seis años después, capturó dos platas, en idénticas pruebas. EFE