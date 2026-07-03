Bencic se aferra al ‘súper desempate’

Redacción deportes – La suiza Belinda Bencic, semifinalista el pasado curso, se aferró al acierto en el súper tie break para batir a la rusa Anna Kalinskaya por 6-4, 4-6 y 7-6(6) y situarse en los octavos de final de Wimbledon.

La helvética, undécima favorita, tardó dos horas y 55 minutos en doblegar a su rival y en establecer la normalidad en los cara a cara. La suiza, que había ganado los tres primeros enfrentamientos entre ambas, fue derrotada por la rusa en el más reciente, sobre tierra, en Roma semanas atrás.

Bencic, que ya había ganado a Kalinskaya en hierba, en Berlín hace cuatro años, jugará en octavos contra la ganadora del partido entre las estadounidenses Coco Gauff y la procedente de la previa Claire Liu. EFE