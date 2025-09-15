Bellingham y Camavinga regresan a la convocatoria

Madrid- La presencia de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga son las grandes novedades en el Real Madrid para su estreno en la Liga de Campeones, ante el Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido en el que Xabi Alonso sufre las bajas por lesión de Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Endrick.

El inglés Bellingham, operado del hombro izquierdo a la conclusión del Mundial de Clubes, regresa antes de cumplirse dos meses desde la operación. El 18 de julio era intervenido en Londres para poner fin a las molestias con las que ha jugado más de un año y medio, desde que se lesionase en su primera temporada en el Real Madrid.

Mientras, el francés Camavinga sufrió un esguince en el tobillo derecho el 10 de agosto que frenó su regreso a los terrenos de juego. No disputa un partido desde el 23 de abril.

Refuerza con Bellingham y Camavinga un centro del campo en el que tenía pocos integrantes Xabi Alonso, que sigue sin poder contar con el brasileño Endrick en ataque, pese a que ya completa parte de los entrenamientos con el grupo. Más tiempo alejados de los terrenos de juego estarán los defensas Mendy y Rüdiger por sendas roturas musculares.

Junto a la entrada de Bellingham y Camavinga en la convocatoria, Xabi Alonso cambia el tercer portero citando a Fran González por Sergio Mestre, habitual en LaLiga.

La lista de convocados del Real Madrid para su estreno en la ‘Champions’ la integran:

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler.

Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo. EFE/ir