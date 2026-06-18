Bellingham: «Fue agradable dejar de lado el ruido y demostrar lo comprometido que estoy»

Arlington – Jude Bellingham, autor del tercer gol de Inglaterra en la victoria contra Croacia, afirmó que fue «agradable dejar de lado el ruido» y que para él es un honor representar a su país.

«Personalmente, fue agradable dejar de lado parte del ruido y simplemente demostrarle a mi país y a mis compañeros de equipo lo comprometido que estoy para ayudarnos a intentar ganar partidos», dijo Bellingham tras la victoria por 4-2 frente a Croacia, en el partido disputado en el estadio de Dallas.

«Contribuir, ayudar a mi equipo y ayudar a mi país es uno de los mayores honores y, sin importar el ruido que haya fuera, ese honor no cambia para mí en absoluto», indicó a la BBC el centrocampista, que admitió que tiene «un poco de resentimiento» por lo que se ha dicho de él, centro del debate sobre si debía ser titular, pero afirmó que le sirve para motivarse.

«Sé que es parte de ser futbolista, no guardo rencor a nadie que diga cosas malas de mí porque a veces sí que me lo merezco. Hoy creo que fue agradable intentar demostrarle a la gente y recordarles quién soy», añadió. EFE (AD)