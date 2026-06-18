Bellingham, el europeo más joven en disputar cuatro grandes torneos de selecciones

Dallas – Jude Bellingham, titular y autor del tercer gol de Inglaterra frente a Croacia, se ha convertido en el europeo más joven en disputar cuatro grandes torneos, batiendo el récord que cuatro días antes estableció el alemán Jamal Musiala.
Bellingham jugó contra Croacia con 22 años y 353 días y Musiala se enfrentó a Curazao con 23 años y 108 días. El inglés que debutó con el conjunto de los Tres Leones, en noviembre de 2020 -en un amistoso contra Irlanda del Norte- ya ha disputado la Eurocopa de 2020, Qatar 2022, Eurocopa 2024 y el Mundial 2026).
La relación de los jugadores europeos más jóvenes que han disputado cuatro grandes torneos es la siguiente:
|.1.
|Jude Bellingham (ENG)
|22
|años y
|353
|días
|.2.
|Jamal Musiala (GER)
|23
|años y
|108
|días
|.3.
|Pedri (ESP)
|23
|años y
|202
|días
|.4.
|Jeremy Doku (BEL)
|24
|años y
|19
|días
|.5.
|Michael Owen (ENG)
|24
|años y
|182
|días
EFE (AD)