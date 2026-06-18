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Bellingham, el europeo más joven en disputar cuatro grandes torneos de selecciones

Usa 2026 - Noticias

Por:

EFE
EFE

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Dallas – Jude Bellingham, titular y autor del tercer gol de Inglaterra frente a Croacia, se ha convertido en el europeo más joven en disputar cuatro grandes torneos, batiendo el récord que cuatro días antes estableció el alemán Jamal Musiala.

Bellingham jugó contra Croacia con 22 años y 353 días y Musiala se enfrentó a Curazao con 23 años y 108 días. El inglés que debutó con el conjunto de los Tres Leones, en noviembre de 2020 -en un amistoso contra Irlanda del Norte- ya ha disputado la Eurocopa de 2020, Qatar 2022, Eurocopa 2024 y el Mundial 2026).

La relación de los jugadores europeos más jóvenes que han disputado cuatro grandes torneos es la siguiente:

.1.Jude Bellingham (ENG)22años y353días
.2.Jamal Musiala (GER)23años y108días
.3.Pedri (ESP)23años y202días
.4.Jeremy Doku (BEL)24años y19días
.5.Michael Owen (ENG)24años y182días

EFE (AD)

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