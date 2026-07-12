Bellingham: «Dimos todo lo que teníamos»

Redacción Deportes – El centrocampista Jude Bellingham dejó de lado este sábado su rol protagónico en la clasificación de Inglaterra para las semifinales del Mundial 2026 a expensas de Noruega y prefirió extender una felicitación al sacrificio de todo el equipo al término del partido en Miami.

«Todos los jugadores han hecho un esfuerzo tremendo. Mis pensamientos y agradecimientos van para los que estuvieron ahí, que se esforzaron muchísimo una vez más», expresó el 10, quien firmó un doblete para sellar el triunfo por 1-2, que se extendió a un tiempo de alargue de 30 minutos.

Bellingham llegó hoy a seis goles en su cuenta personal e igualó a su compañero, el capitán Harry Kane, en la clasificación de cañoneros.

Al responder a la pregunta sobre cómo definiría el desempeño de su selección en el Mundial, se inclinó por dos adjetivos: «Carácter y perseverancia».

«Hoy encontramos una manera de ganar un partido otra vez. Dimos todo lo que teníamos», destacó el jugador del Real Madrid.