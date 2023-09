Bellingham, Balde, Gavi, Pedri y Camavinga; LaLiga manda en la lista para el Trofeo Kopa

Redacción deportes – Los españoles Alejandro Balde, Pablo Martín Páez Gavira «Gavi» y Pedro González «Pedri», futbolistas del Barcelona, el inglés Jude Bellingham y el francés Eduardo Camavinga, ambos en las filas del Real Madrid, se encuentran entre los nominados al Balón de Oro Trofeo Kopa, que reconoce al mejor joven de la temporada para la revista especializada France Football.

Todos ellos a excepción de Bellingham, que fichó este verano por el conjunto blanco procedente del Borussia de Dortmund alemán, ya se encontraban el pasado curso en clubes pertenecientes a LaLiga EA Sports, la que cuenta con más aspirantes a este galardón.

Junto a estos cinco nombres aparecen también como candidatos el danés Rasmus Hojlund (Manchester United, ex del Sturm Graz y del Atalanta), el alemán Jamal Musiala (Bayern de Múnich), el portugués Antonio Silva (Benfica), el neerlandés Xavi Simmons (RB Leipzig, ex del PSV de Eindhoven) y el francés Elye Wahi (Lens, ex del Montpellier). EFE