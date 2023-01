Belle and Sebastian sorprenden al lanzar un nuevo álbum este viernes

Londres.– El grupo escocés de indie-pop Belle and Sebastian sacará un nuevo álbum, «Late Developers», el próximo viernes, poco después de lanzar con gran éxito en 2022 «A Bit of Previous», han anunciado este lunes en Twitter.

La banda de Glasgow, con siete miembros, ha sorprendido a sus seguidores al presentar también hoy su primer sencillo, «I Don’t Know What You See In Me», de una lista de once temas que componen su último trabajo.

El grupo dice en su página web que grabó la obra durante las sesiones de «A Bit of Previous».

«Late Developers» se describe como «un abrazo sincero de las tendencias más brillantes» del grupo, que no solo es «fresco e inmediato», sino que también posee «la habilidad melodiosa de la banda para estar ahí» para sus fans en cada momento.

El disco, producido por la discográfica neoyorquina Matador Records, fue grabado en Glasgow, donde Belle and Sebastian se formó en 1996.

(ir)