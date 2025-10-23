Beckham celebra la renovación de Messi: «Demuestra el compromiso de Leo con Miami»

Miami (EE.UU.).– David Beckham, copropietario del Inter Miami, celebró este jueves la renovación de contrato de Lionel Messi hasta 2028 y consideró que el acuerdo «demuestra el compromiso de Leo con la ciudad» del sur de Flórida.

«Nuestra visión era traer a los mejores jugadores a Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos logrado», afirmó Beckham en declaraciones publicadas por el Inter Miami.

El excentrocampista británico, que vistió las camisetas de Manchester United, Real Madrid, Los Ángeles Galaxy, Milan y París Saint Germain, definió a Messi como el mejor jugador de siempre.

«Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el Club y con el fútbol. Sigue tan comprometido como siempre y mantiene el deseo de ganar», dijo.

«Como propietarios, nos sentimos muy afortunados de contar con un jugador que ama el fútbol tanto como él, que ha hecho tanto por el fútbol en este país y que ha inspirado a la próxima generación de jóvenes talentos como él», prosiguió.

Jorge Mas, propietario gerente del Inter Miami, manifestó su alegría por poder ver a Messi competir en el nuevo Freedom Park, el estadio que el club terminará de edificar en 2026.

«Les prometimos a nuestros aficionados que soñaríamos en grande para construir un club icónico. Un club que represente la pasión, el trabajo duro y la dedicación de todos los que nos precedieron para crear un Miami construido sobre sueños», declaró Jorge Mas.

«La firma del contrato de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando», concluyó. EFE